Am Dienstag soll in Göppingen ein Mann geschossen haben.

Zeugen hatten kurz vor 15 Uhr der Polizei gemeldet, dass jemand aus dem Fenster eines Hauses in der Innenstadt brennende Gegenstände wirft. Als die Polizei an dem Gebäude war, drohte der 31-jährige Bewohner des Hauses der Polizei. Aus dem Zimmer waren mutmaßliche Schüsse zu hören. Der Mann schien verwirrt, machte aber keine Anstalten, aus dem Gebäude zu kommen. Die Polizei sperrte die Straße ab und sorgte so für die Sicherheit. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann gegen 16.30 Uhr in seiner Wohnung fest. Er blieb unverletzt. Jetzt ermittelt die Polizei, was hinter dem Vorfall steckt.

