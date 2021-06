Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Schüler

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bienrode

03.06.2021, 07:30 Uhr

Zwischen einem 11-Jährigen auf einem Fahrrad und einem abbiegenden Pkw kam es zu einem Zusammenstoß. Im Nachgang stellt sich eine leichte Verletzung des Schülers heraus.

Am Donnerstagmorgen kam es an der Einmündung Altmarkstraße/Waggumer Weg in Bienrode zu einem Verkehrsunfall. Als ein 11-jähriger Schüler die Straße Waggumer Weg überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem an der Einmündung wartenden Pkw. Als der Schüler die Straße bereits mit seinem Rad befahren hatte, fuhr der Pkw plötzlich vor. Durch den Zusammenstoß fiel der Junge vom Fahrrad. Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Noch leicht unter Schock stehend antwortet dieser, dass es ihm gut gehe. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass das Fahrrad beschädigte wurde und sich der Junge leicht an der Hand verletzt hatte. Die ca. 55-60 Jahre alte Dame, welche mit einem weißen älteren Kleinwagen unterwegs gewesen war, wird gebeten sich telefonisch unter 0531 476 3935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden. Die Polizei ermittelt aufgrund des bislang dargestellten Ablaufes nicht wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallortes.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell