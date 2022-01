Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Mittwoch zwischen 12:10 Uhr und 18:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Spitzholzstraße im Sindelfinger Norden ein. Nach Aufhebeln eines Fensters stieg er in die Wohnung im Erdgeschoss ein und durchsuchte diese. Er entwendete Bargeld und mutmaßlich Schmuck. Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern noch an. Im Obergeschoss durchsuchte er im Anschluss eine weitere Wohnung, auch hier ist abschließend noch nicht bekannt, ob der Täter Beute machen konnte. Anschließend flüchtete der Täter dem Anschein nach über die Terrasse im Erdgeschoss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, 07031 697-0, zu melden.

