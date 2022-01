Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Hermann-Schütz-Straße in Weil der Stadt ein. Über ein Fenster, der mit dem Wohnhaus verbundenen Garage, verschaffte sich der Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in die Garage. Dort durchsuchte er die beiden darin stehenden Fahrzeuge. Über eine Tür gelangte er ins Wohnhaus, das er teilweise durchsuchte. Mutmaßlich fand er jedoch nichts Stehlenswertes auf, so dass er ohne Beute gemacht zu haben, die Flucht ergriff. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

