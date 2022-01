Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 31-Jähriger leistet heftigen Widerstand

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag gegen 01:15 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Kornwestheim zu einer Ruhestörung in der Bahnhofstraße gerufen. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatte laute Schreie und Schläge gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamte stellte sich heraus, dass sich der 31-Jährige Unruhestifter scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zudem alkoholisiert war. Als er plötzlich aus unbekanntem Grund versuchte, auf den Badewannenrand zu steigen, um an das dortige Fenster zu gelangen, wurde er von den eingesetzten Polizeikräften zurückgehalten. Hierbei leistete er Widerstand, als ihm Handschließen angelegt werden sollten und beleidigte die Polizisten fortlaufend. Aufgrund von Eigengefährdung wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Auch während der Fahrt dorthin und in der Einrichtung selbst verhielt er sich immer wieder aggressiv. Um den Mann auf einer Liege zu fixieren, benötigte es fünf Pflegekräfte und vier Polizeibeamte. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

