Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fußgänger rennt gegen Fahrzeug und flüchtet anschließend

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei Bietigheim-Bissingen, 07142 405-0, sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Freiberger Straße ereignete. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Hyundai wartete zunächst auf der rechten Fahrspur an der rot zeigenden Ampel in der Freiberger Straße. Als diese auf grün schaltete, wollte er geradeaus weiter auf die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte fahren, als plötzlich von links ein Fußgänger über die Freiberger Straße rannte und gegen das Fahrzeug des 48-Jährigen prallte. Dieses wurde hierbei im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Fußgänger, der als Mann mit einer gelben Arbeitsjacke bekleidet beschrieben wurde, rannte nach der Kollision weiter und reagierte auf die Aufforderung stehen zu bleiben nur mit einem kurzen Achselzucken. Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vorfall, insbesondere den Fahrer eines Geländewagens, der kurz vor dem Unfall auf dem linken Fahrstreifen neben dem Hyundai des 48-Jährigen stand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell