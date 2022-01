Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 17:40 Uhr und 18:20 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stettinger Straße in Korntal ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, 0711 8399022-0, zu melden.

