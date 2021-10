PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Opel prallt gegen Felswand +++ BMW kommt von Fahrbahn ab +++ Rollerfahrer bei Sturz in Bach verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Opel prallt gegen Felswand,

L 3004, zwischen Sandplacken und Oberursel-Hohemark, 19.10.2021, gg. 15.25 Uhr

(pa)Im Feldberggebiet kam es am Dienstagnachmittag zu einem Alleinunfall einer Opel-Fahrerin. Eine 80-jährige Frau aus Schmitten befuhr mit ihrem Opel gegen 15.25 Uhr die L 3004 aus Richtung Sandplacken kommend in Fahrtrichtung Oberursel, als sie im Ausgang einer Rechskurve auf der feuchten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Opel überquerte die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen eine Felswand, bevor er schließlich auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen zum Stillstand kam. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

2. BMW kommt von Fahrbahn ab,

B 275, Weilrod, zwischen Neuweilnau und Riedelbach, 19.10.2021, gg. 12.30 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 275 bei Weilrod Neuweilnau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger verletzt und ein BMW stark beschädigt wurde. Der junge Mann aus Usingen befuhr die Bundesstraße gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Riedelbach, als er kurz nach der Einmündung nach Neuweilnau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste durch den Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle entfernt werden.

3. Rollerfahrer bei Sturz in Bach verletzt, Steinbach, Feldgemarkung nahe Ahornweg, Apfelweinbrücke, 19.10.2021, gg. 21.00 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall an der Steinbacher Apfelweinbrücke der Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Gefährt gegen 21.00 Uhr den dortigen Feldweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Bachlauf stürzte. Der 48-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, weshalb er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Bach geborgen werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell