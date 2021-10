PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe stehlen hochwertige Mobiltelefone +++ Fahrrad an Bahnhof gestohlen +++ Kennzeichendiebstähle auf P+R-Parkplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe stehlen hochwertige Mobiltelefone, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 18.10.2021, gg. 17.40 Uhr

(pa)In Bad Homburg entwendete ein Diebesduo am Montagnachmittag aus einem Geschäft zwei teure Smartphones. Die Tat ereignete sich gegen 17.40 Uhr in einem Mobilfunk-Shop in der Louisenstraße. Zwei junge Männer betraten den Laden und schauten sich die Ware an. Plötzlich rissen sie zwei hochwertige Mobiltelefone, die als Ausstellungsstücke auslagen und durch ein Diebstahlschutzkabel gesichert waren, aus der Sicherung. Mit den beiden Smartphones der Marke Samsung im Wert von zusammen über 2.000 Euro flüchteten die Täter aus dem Laden und in Richtung Kurhaus. Die Männer sollen etwa 17 bis 20 Jahre alt und circa 170cm groß gewesen sein. Ebenfalls sollen beide schwarzes Haar und einen dunklen Teint gehabt und dunkle Jacken sowie dunkle Hose getragen haben. Einer habe einen Drei-Tage-Bart und schwarze Schuhe gehabt. Sein Komplize soll keinen Bart und schwarze Schuhe mit auffallend dicker weißer Sohle gehabt haben. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Fahrrad an Bahnhof gestohlen,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 17.10.2021, 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurde einem Radfahrer in Friedrichsdorf sein Fahrrad gestohlen. Der Mann hatte sein schwarzes Herrenrad der Marke "Pegasus" - Modell "Solero" - gegen 12.00 Uhr am Bahnhof im Bereich des vorgesehenen Fahrradabstellplatzes geparkt und durch ein Fahrradschloss gesichert. Bei seiner Rückkehr gegen 18.00 Uhr war sein mehrere Hundert Euro teures Velo samt Schloss verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Kennzeichendiebstähle auf P+R-Parkplatz, Steinbach, Siemensstraße, 15.10.2021 bis 18.10.2021

(pa)Auf dem P+R-Parkplatz Oberursel Weißkirchen/Steinbach in der Steinbacher Siemensstraße wurden im Verlauf des Wochenendes mehrere Kennzeichenschilder entwendet. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Freitag an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen die Schilder entfernt. An einem VW Polo sowie einem Citroen C1 fehlten jeweils beide Kennzeichenschilder, von einem Mercedes Sprinter wurde lediglich das hintere Schild gestohlen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06171) 6240 - 0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

