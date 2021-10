PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau auf Parkplatz sexuell belästigt +++ Wohnungseinbrüche in Stierstadt +++ Körperverletzung auf Parkplatz +++ 32-Jähriger geschlagen +++ Auto überschlägt sich +++ Geschwindigkeitsmessung auf B 8

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau auf Parkplatz sexuell belästigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Massenheimer Weg, 17.10.2021, gg. 23.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg kam es am Sonntagabend zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 27-Jährigen. Gegen 23.00 Uhr befand sich die Frau auf einem Parkplatz im Massenheimer Weg am Kofferraum ihres Pkw, als sie nach eigenen Angaben plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten umklammert und unsittlich berührt wurde. Als sie daraufhin laut um Hilfe geschrien und mit der Polizei gedroht habe, sei der Täter zu Fuß in Richtung A 5 geflüchtet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zur seiner Ergreifung. Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er soll kurze schwarze Haare gehabt und Jeans sowie ein graues langärmliges Oberteil getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbrüche in Stierstadt - Zeugin beobachtet mutmaßliche Täter, Oberursel, Stierstadt, Ruppertshainer Straße / Königsberger Straße, 17.10.2021

(pa)Am Sonntag kam es in Oberursel Stierstadt zu zwei Wohnungseinbrüchen, wobei in einem Fall Hinweise auf die Täter vorliegen. Am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr konnte eine Anwohnerin der Ruppertshainer Straße beobachten, wie zwei Männer ein Nachbarhaus verließen. Die aufmerksame Zeugin sprach die beiden Unbekannten an, woraufhin beide in Richtung Taunusstraße davongelaufen seien. Die Frau verständigte sodann die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Terrassentür des Nachbarhauses aufgebrochen und das Reihenhaus durchwühlt worden war. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Im Laufe des Tages kam es in der Königsberger Straße zu einem weiteren Einbruch. Eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung wurde in diesem Fall zum Ziel der Täter. Diese gelangten auf unbekannte Weise ins Treppenhaus und hebelten die Wohnungseingangstür auf. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke, um schließlich mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro vom Tatort zu flüchten. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Körperverletzung auf Parkplatz,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, 17.10.2021, gg. 20.25 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf kam es am Sonntagabend auf dem Parkplatz des Taunus Carré zu einer Körperverletzung, bei der ein 18-Jähriger verletzt wurde. Der Heranwachsende befand sich gegen 20.25 Uhr in Begleitung von Freunden in einem Pkw an der Örtlichkeit. Ebenfalls vor Ort befand sich eine zweite Gruppe junger Männer. Ersten Erkenntnissen nach soll einer aus dieser Gruppe - mutmaßlich aufgrund einer Streitigkeit zwischen Angehörigen der beiden Gruppen - einen Schlagstock auf das Auto seiner Kontrahenten geworfen haben, wobei der Stock eine Autoscheibe durchschlug und den 18-Jährigen im Gesicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Die Gruppe des Täters entfernte sich noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreifen von der Örtlichkeit. Erste Ermittlungen führten zu einem ebenfalls 18 Jahre alten Friedrichsdorfer. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ermittelt. Mögliche noch unbekannte Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. 32-Jähriger geschlagen,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 16.10.2021, gg. 19.30 Uhr

(pa)Aktuell ermittelt die Polizeistation Bad Homburg aufgrund einer Körperverletzung zum Nachteil eines 32-Jährigen, die sich am Samstagabend in der Friedrichsdorfer Hugenottenstraße zugetragen haben soll. Nach eigenen Angaben befand sich der in Friedrichsdorf wohnhafte Mann gegen 19.30 Uhr in Höhe des Rathauses, als er von einem Unbekannten angegangen und geschlagen worden sei. Anschließend sei der Täter in Richtung Färberstraße geflüchtet. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, circa 180cm groß, kräftig und schwarz gekleidet. Er soll lange schwarze Haare gehabt haben, wobei die Seiten kurz und die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden gewesen seien. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Auto überschlägt sich - Fahrer muss zur Blutprobe, Usingen, Schlappmühler Pfad, 18.10.2021, gg. 08.10 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es in Usingen zu einem Verkehrsunfall, der für einen 21-Jährigen wohl nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Gegen 08.10 Uhr befuhr der im Wetteraukreis wohnhafte Mann mit einem Hyundai i20 den Schlappmühler Pfad in Richtung Friedhofsweg, als er nach links von der Fahrspur abkam und mit einem geparkten Audi kollidierte. Anschließend überschlug sich der Hyundai, sodass er auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand kam. Bei dem Unfall zog sich der 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Hyundai wurde stark beschädigt. An dem Audi sowie einem Peugeot, auf den der Audi durch die Kollision geschoben wurde, entstand ebenfalls Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Autofahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zudem schlug ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest an, sodass auf der Polizeidienststelle neben dem Fertigen einer entsprechenden Strafanzeige auch eine ärztliche Blutentnahme erfolgte.

6. Geschwindigkeitsmessung auf B 8 - viele Verstöße festgestellt, Bundesstraße 8, zwischen Glashütten und Königstein (Gemarkung Königstein), 17.10.2021, 14.20 Uhr bis 22.30 Uhr

(pa)Am Sonntag führte die Polizeistation Königstein auf der Bundesstraße 8 Geschwindigkeitsmessungen durch, wobei mehrere Hundert Verstöße festgestellt wurden. Die Beamten nahmen ab dem Nachmittag den Verkehr auf der B 8 zwischen Glashütten und Königstein genauer ins Visier. Bis etwa 22.30 Uhr überprüften sie bei regem Ausflugsverkehr die Geschwindigkeit von insgesamt 1.951 Fahrzeugen. Mit 392 festgestellten Verstößen lag dabei die Zahl der Fahrerinnen und Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, bei rund 20 Prozent. "Spitzenreiter" im negativen Sinn war ein Fahrzeug, dass - bei erlaubten 60 km/h - mit 147 Stundenkilometern gemessen wurde, sodass die Person am Steuer neben einer Geldbuße und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell