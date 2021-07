Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Polizei stoppt rasanten Quad-Fahrer

Duisburg (ots)

Zivilen Polizisten fiel am Freitagnachmittag (2. Juli, 17:45 Uhr) im Kreisverkehr Schlachthofstraße ein Quad-Fahrer auf, der rasant beschleunigte, als er in die Kaiser-Friedrich-Straße einbog. Die Beamten folgten dem 25-jährigen Mann, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h über die Straße raste. In Höhe einer Tankstelle auf der Kaiser-Friedrich-Straße hielten die Einsatzkräfte den Verkehrssünder an, beschlagnahmten das Quad und schrieben neben einer Strafanzeige auch einen Bericht ans Straßenverkehrsamt.

