Polizei Duisburg

POL-DU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängern

Duisburg Wanheim-Angerhausen (ots)

Am frühen Samstagabend (03.07.2020, gegen 19:00) Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin im Beisein ihres Säuglings mit ihrem Pkw VW die Wedauer Str. in nordwestlicher Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang nach links auf die Düsseldorfer Landstraße kollidierte sie dann im Kreuzungsbereich mit zwei Fußgängerinnen (16 Jahre,19 Jahre), welche die Wedauer Str. an der Fußgängerfurt in Gehrichtung Westen querten. Beide Fußgängerinnen wurden nach notärztlicher Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt. Die 19 Jährige verbleibt schwer verletzt im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die Fahrzeugführerin und der Säugling blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

