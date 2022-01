Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 40-Jähriger nach Sachbeschädigung festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnten am Mittwoch gegen 21:40 Uhr einen 40-Jährigen vorläufig festnehmen, nachdem dieser eine Glastür eines Imbisses in der Panoramastraße in Bietigheim-Bissingen beschädigt hat. Dem 41-Jährigen wurde zunächst der Zutritt zum Imbiss verwehrt, da er keinen Impfnachweis vorzeigen konnte. Nachdem der Inhaber des Imbisses die Glaseingangstür geschlossen hatte, schlug der 41-Jährige die Türe vollständig ein. Anschließend flüchtete er zu Fuß, konnte jedoch von Zeugen verfolgt werden, die zeitgleich die Polizei verständigten. Die alarmierten Beamten nahmen den Polizeibekannten unweit des Tatortes fest. Dieser war sichtlich alkoholisiert, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

