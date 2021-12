Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Auf nahezu gerader Strecke kam der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes am frühen Dienstagmorgen von der Großgartacher Straße in Heilbronn ab. Der junge Mann war um kurz nach 2 Uhr mit seinem Wagen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes stürzte eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter, überschlug sich und blieb schließlich in einem angrenzenden Gartengrundstück auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Am Mercedes entstand Totalschaden, den die Polizei mit ungefähr 40.000 Euro beziffert.

Hüffenhardt: Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Ein in Hüffenhardt geparkter Ford wurde am Montag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der blaue Wagen stand zwischen 8 und 14 Uhr in der Staugasse. In diesem Zeitraum blieb vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Autos beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel hängen und sorgte so für Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Friedrichshall - Kochendorf: Erst geflohen, dann doch erwischt

Ein 16-Jähriger versuchte sich am Montagabend in Bad Friedrichshall-Kochendorf einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Eine Streife beobachtete den Jugendlichen wie er mit seinem Kleinkraftrad über die Hauptstraße fuhr und dabei teilweise die Gegenfahrbahn benutze. Der Roller und sein Fahrer sollten daher kontrolliert werden, allerdings reagierte der 16-Jährige nicht auf Anhaltesignale, sondern gab Gas. Es gelang dem Jugendlichen, nachdem er fast mit dem Streifenwagen kollidiert war, mit seinem Roller in den Kocherwald zu fahren und so zunächst der Kontrolle zu entgehen. Er hatte aber wohl nicht damit gerechnet, dass das Kennzeichen des Kleinkraftrades die Polizeibeamten direkt an seine Adresse führen würde. Der Jugendliche kehrte schließlich nach Aufforderung eines Erziehungsberechtigten nach Hause zurück und konnte nun doch von der Polizei kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche mit seiner Prüfbescheinigung den Roller nicht hätte fahren dürfen. Er wird sich nun für sein Fahrverhalten verantworten müssen.

Beilstein: Einbruch in Schwimmhalle

In eine Beilsteiner Sport- und Schwimmhalle brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag ein. Zwischen 21.30 Uhr am Sonntagabend und 5 Uhr am Montagmorgen stiegen der oder die Täter zunächst über ein Fenster in die Sporthalle ein und gelangten von dort schließlich in die Schwimmhalle. Dort nahmen die Täter Diebesgut an sich und flohen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

