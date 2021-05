Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachverhalt unklar

Baden-Baden (ots)

Bei der Polizei gingen am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr verschiedene Anrufe ein, dass sich mehrere Personen in der Briegelackerstraße streiten würden und es dabei zu mehreren Schussabgaben gekommen sei. Nachdem die Polizeibeamten aus Baden-Baden mit Unterstützung von Streifen der umliegenden Reviere die Örtlichkeit überprüft hatten, konnten im näheren Umfeld insgesamt drei Personen festgestellt und überprüft werden. Ersten Erkenntnissen zufolge, wollten die einander bekannten jungen Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren vorangegangene Unstimmigkeiten untereinander klären. Die Ermittlungen dauern an.

