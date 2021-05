Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Kindergartenrohbau beschädigt, Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einem Rohbau in der Straße `Am Sportplatz´, sind die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten zwischen Montagabend, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr rund 30 bis 40 innenliegende Wände mit einer offenbar nicht mehr entfernbaren ölhaltigen Flüssigkeit. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer: 07835 547490 an die Beamten in Zell.

