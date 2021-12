Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Einbruch in Schule

In die Räumlichkeiten der Jugendhilfe Creglingen brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende ein. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montag gegen 7.30 Uhr, dass in einem Büro in der Kieselallee Erde auf dem Boden lag und Bargeld aus einer Kasse entwendet wurde. Die Täter hatten sich zwischen Freitag, gegen 18 Uhr, und Montag vermutlich durch ein Fenster Zutritt verschafft. Der Polizeiposten Weikersheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfall mit Roller

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller kam es am Montagmorgen in Lauda-Königshofen. Die 23-jährige Fahrerin eines Mercedes befand sich gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße und Rathausstraße. Dort wollte sie an der grünen Ampel nach links in Richtung "Am Wörth" abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden, in Richtung Bahnhofstraße fahrenden, Roller eines 54-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro entstand. Es wurde niemand verletzt.

Wertheim: Hoher Schaden nach Rotlichtverstoß

Ein Schaden von rund 25.000 Euro entstand am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Wertheim. Eine 79-Jähriger fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw den Bestenheider Höhenweg aus Richtung Wartberg kommend. An der Kreuzung mit der Bestenheider Landstraße konnte eine Zeugin beobachten, wie die 79-Jährige die dortige rotzeigende Ampel missachtete und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Eine 53-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ford auf der Landstraße von Wertheim in Richtung Mondfeld. Die dortige Ampel schaltete wohl gerade auf grün um, weshalb sie beschleunigte und ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 79-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell