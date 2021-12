Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrzeug touchiert - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter touchierte am Samstagabend mit seinem Auto einen Pkw in Bad Mergentheim. Gegen 19 Uhr parkte der Fahrer eines Mercedes seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dieselstraße aus und touchierte hierbei den Mitsubishi eines 56-Jährigen. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Gefährt davon.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es bereits am Freitagnachmittag. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Rettungswagen, der während eines Einsatzes in der Holzapfelgasse abgestellt war. Anstatt sich und dem verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr die Person davon.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzten.

Weikersheim: Unfall verursacht und nach Hause gegangen

Zwei durch einen Unfall beschädigte Autos fanden Polizeibeamte am späten Freitagabend in Weikersheim vor. Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW 530D die Bachstraße und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen geparkten Renault Twingo. Durch den Aufprall wurde der abgestellte Wagen circa sechs Meter nach vorne geschleudert und der BMW nach rechts gegen eine Hauswand abgewiesen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Der 20-Jährige lief daraufhin davon. Kurze Zeit später trafen Polizeibeamte den Mann an. Es stellte sich heraus, dass er deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 1,3 Promille an. Für den 20-Jährigen ging es daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen des Unfalls verantworten.

Königheim: Hoher Unfallschaden

Rund 10.000 Euro entstand am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Königheim. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Opel Astra die Bundesstraße zwischen Königheim und Weikerstetten. Dabei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Schlussendlich kam der Wagen auf den Reifen zum Stehen. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppte werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell