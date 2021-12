Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch in Bochum festgenommen

Bochum (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung kam es am Donnerstag, 2. Dezember, in Bochum-Mitte. Durch das sofortige Eingreifen aufmerksamer Zeugen, konnte die Polizei zwei Kriminelle festnehmen.

Gegen 14 Uhr bemerkten Zeugen zwei junge Frauen bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Universitätsstraße, zu welcher sie sich zuvor gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Die Zeugen, ein 39-jähriger und ein 28-jähriger Bochumer, zögerten nicht lange und wählten sofort die Notrufnummer "110". Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie das kriminelle Duo fest und halfen so bei der Festnahme der Einbrecherinnen.

Die Identität der Täterinnen wird derzeit geklärt. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 dauern an.

