POL-BO: Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in Wattenscheid

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Wattenscheid ermittelt jetzt das Fachkommissariat für Einbrüche. Gesucht werden zwei tatverdächtige Frauen.

Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, 2. Dezember, in einem Mehrfamilienhaus an der Sedanstraße. Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte durch eine Wohnungstür gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Die Beute der Einbrecher - Bargeld.

Gegen 11 Uhr wurden zwei unbekannte tatverdächtige Frauen im Treppenhaus gesehen. Der Beschreibung nach trugen beide Frauen eine OP-Maske, waren ca. 165 cm groß und im Alter von 18-19 Jahren.

Eine der Tatverdächtigen hatte eine normale Statur und lange schwarze Haare. Sie trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Zudem hatte sie einen Rucksack bei sich.

Die andere Frau war schlank, hatte zum Zopf gebundene, lange schwarze Haare und war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Jeans bekleidet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

