Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 6/ Bad Rappenau: LKW-Auflieger in Flammen

Ein Sattelzugauflieger brannte auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau am Montagmorgen vollständig aus, was zu Verkehrsstörungen im Umkreis führte. Der Fahrer des Gespanns war gegen 4.30 Uhr von der Anschlussstelle Bad Rappenau in Richtung der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der mit Autoreifen beladene Auflieger in Brand. Der Lkw-Fahrer reagierte schnell, hielt auf dem Standstreifen an und koppelte die Zugmaschine ab, weshalb diese nicht beschädigt wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Anhänger und an dessen Ladung entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim mehrere Stunden voll gesperrt werden und es entstand bis zu zehn Kilometer Stau. Die eingerichtete Ausleitung an der Anschlussstelle Bad Rappenau konnte gegen 9.30 Uhr aufgehoben werden. Durch das Feuer wurde die Fahrbahn beschädigt, der dort entstandene Sachschaden ist bisher unbekannt.

Ittlingen: Drei Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend in Ittlingen wurden drei Personen verletzt. Ein 20-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Richener Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hauptstraße wollte der junge Mann nach links abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Skoda eines 33-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sowohl die beiden Fahrer, als auch eine 29-Jährige, die mit im Skoda saß, leichte Verletzungen erlitten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Mercedes wurde am Wochenende in der Innsbrucker Straße in Heilbronn von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Freitagabend gegen 20 Uhr stand die S-Klasse noch unbeschädigt am Fahrbahnrand der Innsbrucker Straße. Am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, bemerkte der Besitzer, dass der vordere linke Kotflügel beschädigt worden war. Vermutlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten blauen Fahrzeugs gegenüber ein- oder ausgeparkt und war dabei mit dem Mercedes kollidiert. Anstatt der eigenen Personalien hinterließ die unbekannte Person lediglich blaue Lackspuren an dem Mercedes. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Randalierend und pöbelnd durch Heilbronn

Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in der Heilbronner Innenstadt mehrere Passanten angepöbelt und in einem Kaufhaus randaliert. Als die Streifenwagenbesatzung den Mann ansprach, verhielt sich dieser aggressiv und drohte den Polizeibeamten. Als er flüchten wollte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und brachten ihn in einer Gewahrsamszelle unter.

Heilbronn: Am Steuer eingeschlafen

Vermutlich weil ein 24-Jähriger am frühen Samstagmorgen am Steuer seines BMWs in Sekundenschlaf fiel, kam es in Heilbronn zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der Mann war gegen 3 Uhr auf der Neckarsulmer Straße unterwegs, als ihm die Augen zufielen. Der Wagen kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der Karl-Wüst-Brücke mit einer Ampelanlage. Diese wurde so schwer beschädigt, dass sie vom Bauhof der Stadt Heilbronn komplett demontiert werden musste. Die Schäden daran werden mit etwa 15.000 Euro beziffert. Auch der BMW bekam bei dem Unfall einiges ab und musste abgeschleppt werden. Die Schäden am Fahrzeug belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Der 24-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Leingarten: Alkoholisiert in den Acker gefahren

Übermäßiger Alkoholkonsum führte am Sonntagmorgen vermutlich dazu, dass ein 37-Jähriger seinen Ford in einen Acker bei Leingarten steuerte. Der Mann fuhr gegen 5.30 Uhr von Nordheim in Richtung Leingarten, als er wohl aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam, eine Böschung herunterrollte und schließlich in einem Feld stecken blieb. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme, brachte ein Alkoholtest zutage, dass der Mann knapp 2,7 Promille hatte. Er musste daraufhin seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Wie hoch die Schäden am Fahrzeug und dem Acker ausgefallen sind, ist noch unklar.

Güglingen: Sperrmüll angezündet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte zündeten in der Nacht auf Sonntag Sperrmüll in der Güglinger Marktstraße an und sorgten so für Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Gegen 0.45 Uhr bemerkten Anwohner den brennenden Sperrmüll und informierten die Einsatzkräfte. Die Anwohner schafften es den Sperrmüll in einen Brunnen zu werfen und so vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Die durch den Brand entstandenen Schäden an der Hausfassade konnten damit allerdings nicht mehr verhindert werden. Der Polizeiposten Brackenheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

Leingarten: Vorfahrt missachtet - Führerschein abgegeben

Nach einem Verkehrsunfall in Leingarten musste ein 18-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der junge Mann war am Samstagmorgen gegen 3 Uhr mit einem VW auf der Hoppenstraße unterwegs und übersah dabei wohl den von rechts aus der Ebertstraße kommenden VW eines 27-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Ältere schwer verletzt wurde. Der Jüngere erlitt leichte Verletzungen und wurde wie auch sein Unfallgegner von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille ergab, wurden im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen versorgt, sondern ihm auch eine Blutprobe abgenommen. Auch seinen Führerschein musste der 18-Jährige abgeben. Wie hoch die Schäden an den beiden VW ausfielen ist unbekannt.

Neuenstadt am Kocher: Unfallfahrer bringt Polizei auf die eigene Spur

Nach einer Unfallflucht am Freitagabend in Neuenstadt am Kocher konnte die Polizei schnell den Verursacher ermitteln. Ein 47-Jähriger war mit seinem Mercedes von der K 2007 abgekommen und im Bereich der Einmündung zur Straße "Im Kampfrad" mit einem Verkehrsschild kollidiert. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Mann einfach weiter. Da aus seinem Fahrzeug nach dem Zusammenstoß Betriebsstoffe ausliefen, führte die Spur des Unfallfahrers von der Kollisionsstelle bis zu seinem Zuhause. Da der Mann bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch und ein Test einen Wert von fast 1,2 Promille ergab, musste der 47-Jährige zwei Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand an dem Verkehrsschild und dem Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Bad Friedrichshall: Fußgänger kollidiert mit Fahrradfahrer

Mit schweren Verletzungen wurde ein 69-Jähriger am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann radelte gegen 17 Uhr entlang der Hauptstraße in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Plötzlich überquerte ein 28 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn ohne auf das Fahrrad zu achten und lief gegen das herannahende Pedelec. Der 69-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Heilbronn: Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte eine Straßenlaterne in der Heilbronner Georg-Vogel-Straße und fuhr davon ohne den Schaden zu melden. Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr meldeten Zeugen, dass die Laterne umgebogen worden war und teilweise in die Straße ragte. Vermutlich war der Fahrer eines LKWs mit der Straßenlaterne kollidiert. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallzeitpunkt oder den Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell