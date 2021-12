Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Unter Alkoholeinfluss schweren Verkehrsunfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, befuhr der 18-jährige Lenker eines Pkw VW-Golf IV in Leingarten aus Richtung Ortsmitte kommend die Hoppenstraße. Ein die Ebertstraße in Richtung Nordheimer Straße fahrender 27-jähriger Lenker eines Pkws VW-Golf VII kreuzte die Hoppenstraße. Der 18-jährige Kraftfahrer missachtete, mit nicht angepasster Geschwindigkeit fahrend, die Vorfahrt des 27-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden der 27-Jährige schwer und der 18-Jährige leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wurde auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 18-jährigen Pkw-Lenker eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der junge Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell