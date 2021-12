POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 04.12.2021

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Offenau: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Der 50-jährige Fahrer eines schwarzen Opel Zafira befuhr am Freitagmittag, 03.12.2021, gegen 13:30 Uhr, die B 27 von Gundelsheim in Richtung Offenau. Der Pkw fuhr hinter vier anderen Fahrzeugen in einer Kolonne. Ungefähr in der Mitte der Strecke setzte der Fahrer des Zafira, trotz erkennbarem Gegenverkehr, zu einem Überholvorgang an. Ein bislang unbekannter, entgegenkommender Lkw verlangsamte daraufhin zunächst seine Fahrt und musste schließlich, zur Verhinderung eines Zusammenstoßes, eine Vollbremsung einleiten. Wenig später, kurz vor dem Ortseingang Offenau, überholte der Opel-Fahrer erneut mindestens zwei Pkw. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer musste, einem Zeugen zufolge, in den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des Opel konnte anschließend von einer Streife des Polizeireviers Neckarsulm festgestellt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Lkw-Fahrer, der eine Vollbremsung einleiten musste, der Audi-Fahrer, der in den Grünstreifen auswich sowie mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen der Überholvorgänge werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Tel. 07132 93710, zu melden.

Hohenlohekreis

Öhringen: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am Freitag, 03.12.2021, um 11:45 Uhr, kam es auf der Heilbronner Straße, im Einmündungsbereich der Herrenwiesenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 54-jährige Lenkerin eines Peugeot 208 fuhr auf der rechten Fahrspur der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Autobahn. Ein 22-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Herrenwiesenstraße an die Einmündung in die Heilbronner Straße heran und hielt zunächst an, weil die die dortige Lichtzeichenanlage Rot zeigte. Seinen Angaben zufolge fuhr der Mercedes-Fahrer dann in den Einmündungsbereich ein, als die Lichtzeichenanlage für ihn Grün zeigte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot. Am Peugeot entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der entstandene Schaden am Mercedes beträgt ca. 3.000 Euro. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs bzw. zur Klärung der Frage, für welchen Pkw die Lichtzeichenanlage tatsächlich Grün zeigte, werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Tel. 09741 930-0, zu melden.

