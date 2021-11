Polizei Korbach

POL-KB: Korbach/Hofgeismar- Vermisste 15-jährige Lisa Marie R. aus Korbach wohlbehalten in Hofgeismar angetroffen

Korbach (ots)

Die seit dem 16. November aus einer Jugendwohngruppe in Korbach vermisste 15-Jährige Lisa Marie ist wieder da.

Aufgrund der Presseveröffentlichung gingen bei der Polizeistation Korbach mehrere Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort der 15-Jährigen ein. Ein Hinweis führte schließlich zum Erfolg. Beamte der Polizeistation Hofgeismar konnten sie am Mittwoch (24. November) wohlbehalten in Hofgeismar antreffen. Die Jugendliche wurde im Anschluss in die Obhut des örtlich zuständigen Jugendamts übergeben.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 15-Jährigen unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Jugendlichen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell