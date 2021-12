Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld-Schwabbach: Diesel aus Tank abgepumpt

Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Freitag die Tankdeckel einer Sattelzugmaschine in Bretzfeld-Schwabbach auf und entwendete Diesel. Der Lkw stand zwischen 0 Uhr und 6.15 Uhr in der Felix-Wankel-Straße, wo der Täter den linken und rechten verschlossenen Tankdeckel mit einem Werkzeug öffnete. Beide Tanks waren komplett gefüllt. Der gesamte darin befindliche Kraftstoff wurde abgepumpt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeireiver Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

