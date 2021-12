Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Unterwegs mit über 3 Promille

Zu viel alkoholische Getränke konsumierte am Donnerstag ein Fahrradfahrer in Grünsfeld. Der Mann radelte am Nachmittag über die Taubertalstraße, als ihn die Besatzung eines Streifenwagens anhielt und einer Kontrolle unterzog. Weil der 33-Jährige nach Alkohol roch, wurde mit ihm ein Atemtest durchgeführt, der einen Wert von über 3,3 Promille anzeigte. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun auch mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

A 81/ Großrinderfeld: Bei Regen die Kontrolle verloren

Bei Starkregen prallte am Donnerstagnachmittag ein Mercedes gegen eine Leitplanke der Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Die Fahrerin war gegen 14 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Mercedes prallte daraufhin mehrfach gegen die Mittelleitplanke, bevor er schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Auto musste jedoch mit einem Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Hoher Schaden beim Vorbeifahren

Auf knapp 12.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Unfalls, bei dem am Donnerstagabend ein Autofahrer in Tauberbischofsheim einen geparkten BMW streifte. Der 78-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs. Er fuhr an dem BMW vorbei und touchierte diesen. Dabei entstanden am Mercedes Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am BMW fiel der Sachschaden mit circa 2.000 Euro geringer aus.

