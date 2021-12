Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.12.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Bad Rappenau: Unfall am Stauende

Der Fahrer eines Renault Trafic wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall am Stauende auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau verletzt. Der Mann fuhr gegen 13.15 Uhr von der Anschlussstelle Bad Rappenau in Richtung der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt. Hierbei bemerkte er vermutlich das dortige Stauende zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dies reichte jedoch nicht aus und der Transporter kollidierte mit einem stehenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Arbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.

