Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.12.2021

Heilbronn (ots)

Eberstadt: Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer ausgeraubt

Nachdem ein Unbekannter am Mittwochabend einen Überfall auf einen Angestellten eines Eberstädter Discountmarktes begangen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der bislang nicht identifizierte Tatverdächtige betrat gegen 19.20 Uhr den in der Weinsberger Straße gelegenen Discountmarkt und entnahm einem Kartenständer eine größere Menge Aufladekarten, die er in der Folge an der Kasse von einem Mitarbeiter des Discountmarkts teilweise aktivieren ließ. Anschließend zog der Unbekannte aus seiner Jackentasche ein Messer und forderte den Supermarktmitarbeiter unter Vorhalt des Messers auf, ihm den Kassenbestand auszuhändigen. Nachdem der Kassierer dem unbekannten Täter einen Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe übergeben hatte, versuchte dieser den Unbekannten zu fixieren, indem er nach dessen Arm griff. Der unbekannte Täter konnte sich indes losreißen, wobei sich der Discount-Mitarbeiter eine leichte Schnittverletzung an der Hand zuzog. Anschließend ergriff der Unbekannte fußläufig die Flucht, wobei er mutmaßlich den Parkplatz des Discountmarktes und einen angrenzenden Acker überquerte. Der betroffene Discount-Mitarbeiter verständigte kurz darauf eine Kollegin sowie in der weiteren Folge die Polizei. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen den unbekannten Täter nicht auffinden. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um einen circa 30 Jahre alten und etwa 1,90 Meter großen Mann mit kräftiger, muskulöser Statur, braunen Haaren und Augen sowie mutmaßlich einem Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Windbreaker-Jacke mit hochgezogener Kapuze, einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen mit der Aufschrift "NIKE". Auch soll der Unbekannte einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei Heilbronn bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell