Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pedelec demoliert

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 17:45 Uhr sein Pedelec am Bahnhof Rührberg in Korntal-Münchingen, um von dort aus die Bahn zu benutzen. Dabei wurde er von drei unbekannten jungen Männern angesprochen, die ihn aufforderten, sein Rad woanders abzustellen, da es hier gestohlen werden könnte. Der 18-Jährige ignorierte dies aber und stieg in die Bahn ein. Als er gegen 20:45 Uhr zurückkam, fand er sein Pedelec stark beschädigt vor. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die drei Unbekannten tauchten wieder auf und drohten ihm Schläge an, als er sie auf den Schaden anagesprochen hatte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 8399902-0, in Verbindung zu setzen.

