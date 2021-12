Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: 8.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Zwei Pkw sind am Donnerstagnachmittag in Eppingen kollidiert. Mit ihrem Peugeot war eine 58-Jährige gegen 17 Uhr von der Carl-Benz-Straße kommend in die Kreuzung Heilbronner Straße gefahren. Dabei übersah sie vermutlich den Audi eines 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Infolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Heilbronn-Sontheim: Essen auf eingeschalteter Herdplatte

Vergessenes Essen auf dem Herd hat in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz in Heilbronn-Sontheim von Feuerwehr und Polizei geführt. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil sie ein Rauchmeldersignal gehört hatten. Wie sich herausstellte, hatte ein 44-Jähriger sein Essen auf der eingeschlateten Herdplatte vergessen und war auf dem Sofa eingeschlafen. Die Feuerwehr gelangte über eine Drehleiter auf den Balkon der Wohnung und verschaffte sich so Zugang zu der verrauchten Wohnung. Es enstand kein Sachschaden. Eine Rettungswagenbesatzung und eine Notärztin versorgten den Mann.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Kollision leicht verletzt

Eine 38-Jährige ist am Donnerstagmittag mit ihrem Auto in der Heilbronner Uhlandstraße mit einem 18-Jährigen Radfahrer kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Kreuzung der Uhlandstraße und der Steinstraße. Dabei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Heilbronn: Randalierend und pöbelnd durch Heilbronn

Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in der Heilbronner Innenstadt mehrere Passanten angepöbelt und in einem Kaufhaus randaliert. Als die Streifenwagenbesatzung den Mann ansprach, verhielt sich dieser aggressiv und drohte den Polizeibeamten. Als er flüchten wollte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und brachten ihn in einer Gewahrsamszelle unter.

Untergruppenbach: Kein Führerschein, keine Versicherung und gestohlene Kennzeichen

Ohne Führerschein und Kfz-Versicherung, aber mit gestohlenen Kfz-Kennzeichen war ein 44-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Untergruppenbach unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle äußerte der Fahrer auf die Aufforderung, seinen Führerschein vorzuzeigen, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen habe. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs abgelaufen und die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Pkw entwendet worden waren. Infolge musste der 44-Jährige die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten. Er muss nun mit Anzeigen rechnen.

Autobahn 81 / Großbottwar: Wie eine Flipperkugel über die Autobahn geschleudert

Vermutlich führte nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81. Der 85 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe von Großbottwar die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam ins Schleudern und prallte gegen einen auf der rechten Spur fahrenden LKW. Von dort prallte der Mercedes ab, kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke und danach mit einem weiteren LKW, bevor das Auto schließlich frontal gegen die Leitplanke fuhr und stehen blieb. Ein Kia, der nicht direkt am Unfall beteilig war, wurde ebenfalls beschädigt, weil der Fahrer über ein Trümmerteil fuhr. An den vier Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

