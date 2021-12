Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg-Schweigern: Falsche Polizeibeamte erbeuten tausende Euro

Falsche Polizeibeamte betrogen am Donnerstag in Boxberg-Schwaigern eine Seniorin um ihre Ersparnisse. Die Frau hatte einen Anruf von angeblichen Polizisten erhalten, die sie mit einer Lügengeschichte dazu brachten, ihnen mehrere tausend Euro zu übergeben. Die Betrüger riefen nach der ersten Geldübergabe erneut bei der Frau an und forderten weiteres Geld, woraufhin sich die Seniorin zu einer Bankfiliale begab. Aufmerksame Mitarbeiter vermuteten einen Betrug und informierten die Polizei. Vermutlich schöpften die Täter Verdacht, zu einer zweiten Geldübergabe kam es nicht mehr. Weil in den vergangenen Tagen im Main-Tauber-Kreis zahlreiche Anrufe mit betrügerischen Absichten eingingen, warnt die Polizei erneut:  Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach - schnellen Entscheidungen, - Kontaktaufnahme mit Fremden sowie - Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

