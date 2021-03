Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Flacht (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein Traktorfahrer einen entgegenkommenden Pkw auf der Hauptstraße in Flacht. Höhe der Hausnummer 32 berührte der blaue Traktor mit seinem anhängenden Pflug den aus Richtung Hahnstätten kommenden weißen Dacia. Ohne zu stoppen fuhr der Traktor dann weiter in Richtung Hahnstätten. Hinweise zu dem flüchtigen Traktor werden an die Polizeiinspektion Diez unter der 06432 - 6010 erbeten.

