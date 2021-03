Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Verkehrsunfall mit Flucht

Nastätten (ots)

In der Nacht vom 28.03.2021 auf den 29.03.2021 kam es in der Straße "Bremig" in Nastätten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei kollidierte der Verkehrsunfallverursacher mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und auf den Fahrer werden an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 erbeten.

