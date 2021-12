POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Autoreifen aufgestochen

Ein Unbekannter beschädigte am Wochenende die Reifen eines in Osterburken geparkten Pkw. Der Mazda stand zwischen 10 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag in der Straße "Galgensteige" beim dortigen Spielplatz. An diesem wurden mit einem spitzen Gegenstand drei Reifen aufgeschlitzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Fahrradfahrer durch Sturz verletzt - Verursacher gesucht

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Samstagnachmittag in Buchen und wurde hierbei leicht verletzt. Er befuhr gegen 16 Uhr die Straße "Am Schrankenberg", als ihn auf Höhe der Hollergasse ein Pkw überholte. Der unbekannte Pkw-Lenker bog kurz vor dem Radfahrer nach rechts in die Hollergasse ein, wodurch der 29-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, mit dem Pkw kollidierte und stürzte. Hierdurch wurde er leicht verletzt und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer verließ die fuhr einfach weiter ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Hoher Sachschaden durch Unfall

55.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterburken. Die 20-jähriger Fahrerin eines Ford Transit fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 515 von Osterburken in Richtung der Bundesstraße 292. Sie wollte nach links in den Industriepark abbiegen und übersah vermutlich den entgegenkommenden Mercedes. Daher kam es im Einmüdungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch diese jeweils um 180 Grad um ihre Achse gedreht wurden. Die Insassen blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Mosbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Beteiligten kam es am Sonntagabend bei Obrigheim. Der Fahrer eines Mercedes Vito war gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 292 in Richtung Sinsheim unterwegs und musste im Mosbacher Kreuz an einer roten Ampel im Baustellenbereich anhalten. Ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierdurch wurden die beiden Insassen des Vito leicht verletzt und suchten selbst einen Arzt auf. Die beiden Pkw wurden beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er sich am Mittag positiv auf Corona getestet hatte. Er muss nun neben einer Anzeige wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss auch mit einer Anzeige im Sinne des Infektionsschutzgesetzes rechnen.

Adelsheim: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Baustellengelände in Adelsheim und entwendeten Arbeitsgeräte. Diese befanden sich in einem Baucontainer in der "Obere Austraße", der durch die Täter zwischen Samstag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 6.30 Uhr, mittels eines Winkelschleifers aufgetrennt wurde. Bei den Geräten handelte es sich um eine Motorsäge, einen Stemmhammer, einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Walldürn: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein Fahrzeugführer beschädigte am Freitag den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und flüchtete. Der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters war gegen 11.30 Uhr von Amorbach in Richtung Walldürn auf der Bundesstraße 47 unterwegs. Auf Höhe Rippberg fuhr ihm eine Frau mit ihrem VW Multivan entgegen. Am dortigen Blitzer kam der Transporter aus unbekannten Gründen so weit auf deren Fahrbahn, dass sich die Außenspiegel streiften. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehrern hundert Euro. Die Polizei Buchen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Limbach: Sachbeschädigung eines Baucontainers

Ein in Limbach abgestellter Baucontainer wurde zwischen Donnerstag und Freitag aufgebrochen. Unbekannte trennten das angebrachte Vorhängeschloss zwischen Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, und Freitag, gegen 18 Uhr, auf und verschafften sich so Zutritt zu dem in der Lessingstraße aufgestellten Container. Ob etwas daraus entwendet wurde ist bisher unbekannt. Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Aufbruch geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden.

