Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei Bietigheim-Bissingen, 07142 405-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses "Hofmeister" in der Pleidelsheimer Straße ereignete. Ein unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren die linke Fahrzeugseite eines geparkten BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

