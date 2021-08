Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gemeinderäume/ Brennende Gartenlaube

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Räume einer freikirchlichen Gemeinde an der Danziger Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und stahlen einen Laptop sowie einen Fernseher. Am Sonntagmorgen war die Tür noch in Ordnung. Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch bemerkt.

Die Feuerwehr löschte am Donnerstag kurz nach 21 Uhr den Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Gennaer Straße. Die rechte Fassade brannte dennoch fast vollständig ab. Es können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell