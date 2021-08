Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reizstoff versprüht/ Wohnungseinbruch/ Spam-Flut und falsche Rechnung

Lüdenscheid (ots)

Eine Besucherin einer Erwachsenenbildungseinrichtung in der Heedfelder Straße hat am Donnerstagmorgen Reizstoff versprüht. Die 57-Jährige hatte bereits wegen früherer Vorkommnisse Hausverbot. Als sie am Donnerstagmorgen aufgefordert wurde, die Einrichtung zu verlassen, soll die Frau im Gehen das Pfefferspray im Flur versprüht haben. Kursteilnehmer wurden aus dem Gebäude geschickt. Ein Zeuge erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei stellte das weggeworfene Sprühgerät sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

Im Laufe des Donnerstagnachmittags oder -abends wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Heedfelder Straße eine Wohnungstür aufgebrochen. Unbekannte durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Erst eine Flut von Spam-Mails, dann die Zahlungsaufforderung eines Zahlungsdienstleisters: Offenbar wurden die Daten eines 55-jährigen Lüdenscheiders missbraucht. Am 14. Juli musste er rund 800 Spam-E-Mails verschieben. Darunter befand sich auch eine Bestellbestätigung für ein Bild mit Pferdekopf. Die fiel ihm allerdings erst auf, als er jetzt eine Zahlungsaufforderung wegen seiner Bestellung vom 14. Juli bekam. Er hatte jedenfalls kein Pferdebild bestellt und erstattete deshalb Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell