POL-MK: Taschendiebstähle im Stundentakt

Werdohl/Neuenrade/Lüdenscheid (ots)

Taschendiebe haben gestern vier Opfer um ihre Geldbörse erleichtert. Zwischen 13.30 und 13.45 Uhr verschwand die Börse eines Neuenraders (60) in einem Supermarkt an der Werdohler Straße in Neuenrade.

Gleiches war einer Neuenraderin (68) zwischen 14.30 und 14.45 in einer Drogerie an der Werdohler Freiheitstraße wiederfahren.

Auch in zwei Lüdenscheider Textilgeschäften griffen die Diebe zu. Gegen 15.30 Uhr wurde einer 58-jährige Frau in der Knapper Straße das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Aus dem Rucksack einer 57-jährigen Lüdenscheiderin verschwand zwischen 16.30 und 16.40 Uhr am Rathausplatz die Geldbörse.

Das Opfer in der Knapper Straße kann sich noch erinnern, dass ihr bei den Kissenbezügen zwei Frauen recht nah gekommen seien. Weitere Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht: Wertgegenstände, insbesondere Geldbörsen, sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris/dill)

