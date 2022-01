Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen die Schranke, die die Zufahrt außerhalb der Geschäftszeiten verhindert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

