POL-HAM: Sachbeschädigungen an Geldautomaten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Jugendliche beschädigten am Samstag, gegen 17.30 Uhr, einen Geldautomaten an der Uphofstraße. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit im Vorraum der Bank zwei bis drei Jugendliche erkennen. Während diese mit einem unbekannten Gegenstand auf einen Geldautomaten einschlugen, standen zwei bis drei weitere Jugendliche draußen "Schmiere". Die Täter sind etwa 12 bis 15 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. An dem Geldautomaten entstand erheblicher Sachschaden.

An gleicher Örtlichkeit kam es bereits in der Nacht zu Samstag zu Sachbeschädigungen. Unbekannte rissen den Sichtschutz eines Geldautomaten aus der Wand und beschädigten die Verglasung. Darüber hinaus wurde der gesamte Vorraum mit rohen Eiern verschmutzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

