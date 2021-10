Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Auffahrunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.10.21 gegen 10:30 Uhr kam es in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim, in Höhe des Parkplatzes an den Salinen, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 59-Jähriger aus Peenehagen (Mecklenburg-Vorpommern) befuhr mit seinem Citroen die Gutleutstraße in Richtung Mannheimer Straße. In Höhe des Parkplatzes an den Salinen bremste der 59-Jährige seinen Pkw ab, um einer Fußgängerin an einer Querungshilfe das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein 61-jähriger Bad Dürkheimer, welcher mit seinem Pkw der Marke Honda hinter dem Mann aus Peenehagen fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 59-Jährige sowie dessen 59-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-EUR. Der Pkw des Bad Dürkheimers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Gutleutstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr musste für die Dauer von ca. 30 Minuten geregelt werden.

