Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken am Verkehr teilgenommen

Meckenheim (ots)

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag um ca. 02:10 Uhr durch die Polizei Haßloch ein Betrunkener Pkw-Führer in Meckenheim aus dem Verkehr gezogen werden. Der 30-Jährige Fahrer ohne Wohnsitz in Deutschland war mit 2,9 Promille unterwegs. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der ukrainische Führerschein sichergestellte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden Fahrer und Beifahrer entlassen.

