Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit sehr viel Glück ...

Haßloch (ots)

... wurde eine Verkehrsteilnehmerin am Freitagabend gegen 23:30 Uhr nur leicht verletzt. Die 19-Jährige Fahrerin aus Neustadt befuhr die L 530 Richtung Haßloch. Etwa in Höhe der Fronmühle verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Hyundai. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb schließlich neben der Fahrbahn im Grünstreifen liegen. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wie sich herausstellte war sie nicht schwer verletzt, kam zur weiteren medizinischen Behandlung jedoch in ein Krankenhaus. Die Beamten konnten während der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die L 530 für ca. zwei Stunden gesperrt.

