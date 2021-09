Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autos streifen sich im Begegnungsverkehr (15.09.2021)

Rottweil (ots)

Weil sie zu weit nach links kam hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5550 einen Unfall verursacht. Eine 24-jährige Seat Arosa-Fahrerin fuhr auf der K 5550 von Neukirch in Richtung Vaihingerhof. Dabei streifte sie einen entgegenkommenden Opel Corsa eines 27-Jährigen. Verletzte gab es nicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

