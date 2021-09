Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhahn und Oberdorf

Kreis Rottweil) Wahlplakate beschädigt (15.09.2021)

Dornhahn / Oberndorf (ots)

Mehrere Wahlplakate haben Unbekannte in Oberndorf auf der Wettestraße und in Dornhahn auf der Rottweiler Straße beschädigt. Die Täter sprühten verschiedene Slogans auf Wahlplakate von verschiedenen Parteien, die jeweils nebeneinander angebracht waren. Dabei benutzten die Unbekannten verschiedene Farben. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Oberndorf unter Telefon 07423 8101-0

