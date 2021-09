Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (15.09.2021)

Eigeltingen-Heudorf (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr auf der L 440 ereignet hat. Eine 23-jährige Citroen-Fahrerin war in Richtung Heudorf unterwegs, als sie kurz vor dem Ortseingang Heudorf vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug prallte gegen einen Leitpfosten, rutschte unkontrolliert eine Wiesenfläche hinab und kam schließlich kurz vor einem Baum zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau einen Schock.

