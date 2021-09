Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodmann-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Landwirtschaftliches Fahrzeuggespann beschädigt geparkte Autos (15.09.2021)

Ludwigshafen (ots)

Über 5.000 Euro Sachschaden hat ein 41-jähriger Traktor-Fahrer mit seinem angehängten Kreisler am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr auf der Straße "Oberlaubegg" verursacht. Der Mann fuhr in Richtung Unterlaubegg, auf Höhe des Parkplatzes eines Ponyhofes geriet, nach Angaben des 41-jährigen Mannes, ein Rad des Anhängers in ein Schlagloch, woraufhin der Kreisler zur Seite rutschte und zwei dort geparkte Autos streifte.

