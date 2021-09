Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Unbekannter Fahrer prallt auf geparkten Pkw und flüchtet (10.09.2021)

Rielasingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag prallte zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs gegen einen in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellten Toyota. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Telefon 07731/888-0, entgegen.

