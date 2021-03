Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tür an Tankstellengebäude beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zumindest ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum 11.03.2021, mittels eines Gullydeckels, den Glaseinsatz an der Eingangstür einer Tankstelle in der Marienburger Straße Ecke Greifswalder Straße.

Bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen dem 10.03.2021, 22:15 Uhr, und dem 11.03.2021, 05:10 Uhr. Zu einem Eindringen in das Gebäude kam es nicht.

Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat eventuell Beobachtungen getätigt haben bzw. Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell