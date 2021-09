Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Kreis Rottweil) Blechschaden nach Vorfahrtsunfall (15.09.2021)

Sulz am Neckar (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 5502. Ein 66-jähriger Opel-Fahrer wollte die Straße "Im Haag" überqueren und missachtete die Vorfahrt einer 33-Jährigen, die mit einem BMW X3 in Richtung Renfrizhausen fuhr. Verletzte gab es beim Zusammenstoß nicht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell